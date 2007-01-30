Продюсер 50 cent’а покончил жизнь самоубийством

Многообещающий продюсер Дэйв Шэймен, более известный как Disco D, был найден мертвым у себя дома в Нью-Йорке. 26-летний музыкант покончил жизнь самоубийством. Как стало известно, врачи поставили ему диагноз “биполярный психоз”. Люди с этим расстройством в несколько раз более склонны к суициду. Он писал музыку для коммерческих радиопередач, фильмов, различных шоу. Работал с такими артистами как Shiny Toy Guns, Nina Sky и Kevin Federline. Наиболее популярной его работой стала композиция “Ski Mask” с альбома 50 Cent "The Massacre", вышедшего в 2005 году.