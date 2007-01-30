Brandy попала в серьезную аварию

RnB дива Brandy была вовлечена в автомобильную аварию, в результате которой погибла 38-летняя женщина по имени Аватеф Абудихаи. 27-летняя певица не успела среагировать на стоп-сигнал впереди идущего автомобиля и врезалась на своем Ланд Ровере в его заднюю часть. В результате Хонда, которой управляла Аватеф, вылетела на соседнюю полосу и столкнулась с еще одним автомобилем. Женщина была доставлена в больницу, где от многочисленных травм скончалась. Сама Brandy не пострадала. Полиция признала, что певица не нарушала правила и не находилась под влиянием наркотиков или алкоголя, поэтому и обвинений против нее выдвинуто не было. “Brandy хочет принести извинения и выразить соболезнования семье погибшей,” – сказал представитель певицы.