Дженифер Анистон хочет удочерить двух девочек

Дженифер Анистон (Jennifer Aniston) желает взять на воспитание приёмных детей. Как сообщает американская газета “National Enquirer”, больше всего она хочет удочерить двух девочек. Анистон, по её словам, планирует взять детишек не из-за пределов штатов, она ищет сирот в Лос-Анджелесе. После разрыва отношений с Бредом Питтом (Brad Pitt) и Винчи Вогом (Vince Vaughn), Дженифер не хочет ждать, когда встретится на её пути подходящий мужчина для того, что бы создать семью. Дженифер Анистон была замужем пять лет за Бредом Питтом. После на протяжении года имела отношения с Винчи Вогом, которые закончились в октябре 2006 года.