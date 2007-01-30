Бритни Спирс теряет равновесие

Похоже, что новый альбом Бритни Спирс немного запоздает с выходом, судя по тому, как беззаботно проходят дни поп-звезды. Источники рассказали изданию TMZ, что Бритни (Britney Spears) на днях пробовала неоднократно дозвониться к своей бывшей любви, а именно к Джастину Тимберлэйку (Justim Timberlake), но тот не отвечал на ее звонки. В недавнем своем интервью Джастин четко заявил о своем нежелании возобновлять какие-либо отношения с Бритни. Звонки Бритни не прекращались даже тогда, когда Джастин встречался с Камерон Диас (Cameron Diaz). Та, в свою очередь сильно раздражалась из-за такого рода настойчивости поп-певицы. Есть сведения, что Камерон неоднократно пыталась связаться с приближенными людьми к Бритни, с целью убедить поп-звезду не звонить больше Джастину.