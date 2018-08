Avril Lavigne выпустит новый альбом уже в апреле

Avril Lavigne выбрала 17 апреля датой выхода своего нового альбома "The Best Damn Thing" Как сообщалось ранее, первым синглом станет песня "Girlfriend", которую можно будет услышать в радио эфире с 5 марта. Премьера клипа "Girlfriend" состоится 26 февраля на канале MTV. Как сообщает Billboard, этот трек с настроением «плохой девочки» напоминает песню "Mickey" Toni Basil. “I Can Do Better” быстрая панковская песня с гитарными риффами, характерными для Blink-182, посредством которой Avril пытается донести до слушателя, что она «самое, черт возьми, лучшее, что вы когда-либо видели». "When You're Gone" – звучная баллада с фортепианными пассажами, ну а "Everything Back But You" поп-панковская песня о любовной измене (излюбленная тема Avril). Новый альбом "The Best Damn Thing" будет также включать композицию "Keep Holding On", ранее издававшуюся на саундтреке к фильму «Эрагон». «Я хотела сделать так, чтобы песни звучали действительно весело для фанатов и для меня». - писала Avril в декабре на своей официальной страничке. В настоящее время она готовится к турне, детали и даты которого будут известны позже.