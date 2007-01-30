Бывшая солистка Spice Girls ждет ребенка

Бывшая участница девичьей группы Spice Girls Эмма Бантон заявила о том, что ожидает рождения своего первенца летом «Мы так счастливы, это просто невероятная новость! Мы хотим создать полноценную семью и провести друг с другом всю оставшуюся жизнь» - делится радостью бойфренд Эммы Джейд Джонс. Эмма Бантон и Джейд Джонс, ранее являвшийся участником британского бойзбэнда Damage, познакомились на одной из вечеринок 8 лет назад и с тех пор не растаются. Эмма станет уже четвертой участницей Spice Girls, познавшей радость материнства, - после Виктории Бэкхем, Джери Холлиуэлл и Мелани Браун, воспитывающих на троих пятерых отпрысков.