На вечеринку Александр Пономарев пришел со своей беременной женой

На празднование 15-летия телеканала «ТЕТ» в клуб «Freedom» Александр Пономарев заявился со своей новой супругой Кусей. Барышне в марте предстоит рожать, и округлившийся живот уже нельзя было скрыть ни под какой одеждой. Вслед за четой Пономаревых на юбилей заглянула Галина. Расцеловавшись со знакомыми, она приземлилась за столиком, за которым уже отдыхали двое мужчин. Как-то синхронно с появлением экс-жены депутата Василия Горбаля на этом самом столике появилась ваза с розами. Чуть поодаль сидел главный редактор «Бульвара» Дмитрий Гордон, а еще дальше – НеДиля. Кульминацией довольно скучной вечеринки стало выступление Русланы Лыжичко, которое журналисты тут же назвали «Три песню, два костюма + серия ремиксов». Впрочем, некоторым гостям мини-концерт Русланы показался энергетическим напитком по сравнению с нудной программой «празднования юбилея». Руслана, как всегда бегала по сцене, со всех сторон валил дым и огонь, пела «Дикие танцы» и кричала «Гей!» «Либо мало наливают, либо вы мало пьете», - не выдержала она, увидев сонные лица гостей.