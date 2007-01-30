Наташа Королева: «У меня не было в жизни группового секса или секса с женщиной»

Когда я это делала, я себе немножко не отдавала отчета в том, что творю. А когда взглянула на результат, пришла в ужас: и это мать уже почти взрослого сына и примерная, любящая жена? Наверное, я такой человек: пою добрые детские песни про маленькую страну, а сама тихо мечтаю о каком-нибудь эпатаже. Не все время, но просто в какой-то момент хочется сделать такую вещь, после которой мой принцессообразный образ резко разрушится. А потом я опять буду тихой и скромной девочкой. Как будто и не было ничего. ЧЕГО НЕ ПРОБОВАЛА В СЕКСЕ В плане секса? Так. Чего же я такого не пробовала… Нет, это не значит, что я все перепробовала. Как раз нет. Просто в данный момент меня настолько все устраивает, что как-то ничего другого не хочется. Я понимаю, что по этим вот фотографиям впечатление складывается совершенно другое. Но дело в том, что раздеться в клипе или фильме я могу без проблем, а что касается интимных отношений, то там я какая-то очень правильная. И если меня все устраивает, никогда не решусь на измену. Ну да, у меня не было в жизни группового секса или секса с женщиной, но я почему-то к этому не стремлюсь. И не потому, что я такая зажатая, а просто не хочется. О СВОЕЙ ПАРТИИ Вообще-то я состою в «Единой России». Но что это дало партии или мне – не знаю. Это как бы фиктивный брак. Я, правда, плачу какие-то взносы, но о том, чем эта партия занимается, я понятия не имею.