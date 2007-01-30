Квентина Тарантино признали лучшим режиссером 2006 года

Ассоциация монтажеров США наградит Квентина Тарантино как лучшего режиссера 2006 года. Как сообщается в официальном пресс-релизе, награда будет вручена Тарантино на торжественной церемонии, которая состоится 18 февраля в гостинице Beverly Hilton. По мнению совета директоров Ассоциации, "его неординарная манера работы является эталоном для современной киноиндустрии". Кроме этого, "Тарантино всегда относился с большим уважением к тому вкладу, который делают монтажеры на всех этапах создания фильмов". Напомним, что следующей картиной режиссера, которую он снял со своим давним партнером Робертом Родригесом, станет фильм "Молотильня", который выходит в американский прокат 6 апреля 2007 года, сообщает Lenta.ru.