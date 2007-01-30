Келли Осборн испортили отпуск

От отпуска Келли Осборн и Шэрон Осборн остались одни руины. Женская половина звездного семейства Осборнов (Kelly Osbourne и Sharon Osbourne) остались разочарованными от отпуска на испанском побережье. Дело в том, что попав на один из пляжей Испании их незамедлительно попросили загорать без верхней части купальника, в противном случае они должны были покинуть побережье. На данную просьбу Келли и Шэрон ответили отказом. Келли рассказала: " Я и моя мама отправились позагорать на один из пляжей Майорки, но через некоторое время нас попросили покинуть пляж или загорать топлесс. Это был наихудший отдых в моей жизни." Немного не вяжется данная история и недавнее заявление Келли попасть на обложку журнала Playboy. Дочь известных Оззи и Шерон Осборн (Ozzy and Sharon Osbourne) недавно сообщила, что давно мечтает позировать для легендарного издания. Однако владелец Playboy Хью Хефнер (Hugh Hefner) пообещал, что Келли Осборн никогда не появится в его журнале. Причиной тому послужили масштабы Келли, которая не отличается особой худобой и не совсем "влазит" в стандарты Playboy.