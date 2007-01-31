Прошли Недели моды осень-зима 2007-2008 в Италии, Бразилии и Испании

Миланская Неделя прошла в рамках «Milan menswear FW». Свои работы представляли около 50-ти мировым имен. Самыми актуальными по нашому мнению были : Dolce & Gabbana, Romeo Gigli, Versace, DSquared, Gucci, Missoni, Moschino. Cледующей осенью/зимой будут актуальны металлизированные ткани, геометрические рисунки, стиль 60-70-х годов, удлиненные пиджаки, зауженные брюки, двубортные пальто и стиль Бонда, «хип-хоп силуэт» с влиянием глэм-рока, неожиданные сочетание стилей одежды(например футболки с галстуком) и очень много черного цвета. Rio de Janeiro FW исповедовал женственность и легкость. Каскады из ярких цветов, рюшев, воланов, оборок знаковы для этой fashion недели. Коллекции представили Layana Thomaz, Virzi и многие другие. Неделя в Рио отличилась трепетным отношением дизайнеров к окружающей среде. На подиуме было много синтетических миксов, искусственной кожи, органического хлопка… Barcelona FW стал воплощением авангарда и new-fashion-look. Отсутствие четких линий и нарочитая «необработанность» и незаконченность трендового абсолюта, свобода стиля с маргинальным оттенком, многослойность и театрализованность представили Juan Vidal, ТСN, Antonio Mirо и другие.