Лолита разыскивает пропавшую девочку

Уже долгое время Лолита Милявская ведёт на телевидении своё ток-шоу, в рамках которого старается затронуть наиболее актуальные в жизни людей проблемы А в сегодняшнем выпуске передачи зрителям расскажут удивительные истории о близнецах, передаёт «КП». У Ольги Павловой было редкое заболевание, из-за которого ожидаемые ею малышки должны были «срастись» и стать сиамскими близнецами. Но диагноз не подтвердился - девочки родились по отдельности и, кажется, чувствовали себя прекрасно. Но через несколько дней после родов Ольге сказали, что одна девочка умерла, а также предложили отказаться и от второй, прогнозируя её скорую гибель. Маруся - так назвала дочку Ольга - опять «обманула» докторов, девочка выросла красавицей и умницей. А однажды заявила маме, что ее сестренка жива. У Маруси время от времени появлялось странное ощущение - как будто переданное на расстояние другим человеком. "В глубине души я всегда сомневалась, что моя вторая девочка умерла. Но когда об этом сказала Маруся, у меня появилась надежда, ведь между близнецами существует глубокая внутренняя связь" - рассказала на съемках программы Ольга. Лолиту так поразила эта мысль, что она обратилась к зрителям с призывом внимательно посмотреть на Марусю и позвонить в студию тех, кто видел похожую на нее девочку. А ведущая тогда поможет матери встретиться со своим потерянным ребенком.