Робби Уильямс строит футбольное поле

Знаменитый британский певец Робби Уильямс собирается возвести небольшую пристроечку к своему особняку в Лос-Анджелесе - собственное футбольное поле стоимостью полтора миллиона долларов, чтобы гонять там мяч с друзьями Ранее мультимиллионер Уильямс планировал открытое поле, но, не желая, чтобы папарацци его снимали, Робби принял решение сделать его закрытым. - Робби обожает футбол, но у него паранойя: ему кажется, что за его игрой обязательно будут следить папарацци, - рассказал источник. - Робби боится, что, пригласи он больших звезд погонять мяч, над полем начнут кружить вертолеты.