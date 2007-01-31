Мадонна наказана не будет

Певица Мадонна не понесет ответственность за богохульство, в котором ее обвинили после двух концертов в Амстердаме в сентябре 2006 года В одной из сцен шоу Мадонна преклонила колени на фоне распятия и сняла с головы терновый венец. Это вызвало возмущение представителей партии Protestant SGP, ортодоксального протестантского крыла голландских парламентариев, которые потребовали, чтобы певица престала перед судом, сообщается на сайте Contactmusic. "Певица Мадонна не будет наказана за богохульство и оскорбление веры. Прокуратура уверена, что своим шоу исполнительница пыталась выразить свое неудовлетворение некоторыми процессами, происходящими в современном мире, и это не является проявлением неуважения к Богу. Более того, Мадонна не дискредитировала христиан как религиозную группу", – заявил представитель прокуратуры Амстердама.