Джеки Чан стал танцором

Джеки Чан известен своей экранной презентацией кунг-фу Но часть его поклонников рассматривают сценические движения как своеобразную форму танца, за что и намерены вручить ему награду за достижения в области танцевального искусства. "Его достижения в области пластики тела – блестящи, он превратил боевые движения в своеобразный и неповторимый язык танца, воплотив его на киноэкране", - говорится в пресс-релизе Союза танцевальных деятелей Гонконга, который намерен отметить актера и спортсмена своей специальной наградой. Отмечается также, что Джеки Чан активно финансирует школу, где учатся юные танцоры. 52-летний актер на протяжении уже 35 лет активно пропагандирует кунг-фу, подняв его до уровня настоящего искусства. Акробатика и бой, соединенные в единую хореографию, нашли своих поклонников не только в родном городе Джеки Чана, но и во всем мире. Награды Союза танцевальных деятелей Гонконга за 2007 год будут вручаться 6 февраля, среди них есть и отдельный приз, предназначенный Чану.