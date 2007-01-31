Кристина Орбакайте поздравила Преснякова

Кристина Орбакайте, узнав о тайной женитьбе в Лас-Вегасе своего бывшего мужа Владимира Преснякова, повела себя как верный и преданный друг Певица пожелала счастья и добра новой семье Преснякова, хотя известно, что Кристина не очень жалует Наталью Подольскую, сообщает "Твой ДЕНь". Новость о неожиданной женитьбе Владимира Преснякова и Натальи Подольской быстро облетела весь столичный бомонд. Многие из коллег молодоженов поздравили пару с их самой счастливой датой в жизни. Но несмотря на это, самым дорогим поздравлением стали слова Кристины Орбакайте. – Я случайно узнала о том, что Володя и Наталья поженились в Лас-Вегасе, – призналась Кристина. – Но несмотря на это, рада за Володю и желаю ему только счастья. Думаю, что и он мне желает того же. Напомним, что с дочерью Аллы Пугачевой Пресняков прожил много лет. Именно Кристина родила Владимиру сына, о котором он всегда мечтал. Но спустя годы звездная чета решила разойтись, сославшись на непримиримые разногласия. Сейчас же, когда между бывшими супругами остались лишь дружеские и доверительные отношения, столь откровенное пожелание стало настоящей неожиданностью для Владимира и его новой возлюбленной Натальи Подольской.