Босоногая энергетика Шакиры

Всем известно, что звёзды любят включать в свои райдеры экзотические требования, толи из желания пошутить, толи из-за собственной избалованности. Естественно, что организаторы европейского турне первое время не могли понять, к какому из типов звёзд принадлежит певица Шакира (Shakira), ведь её главным требованием стало то, что на каждом из её шоу сцена должна быть тщательно вычищена и вымыта непосредственно перед выступлением. Однако, сама певица избавила устроителей от этих мучений. «Я считаю, что каждый исполнитель должен быть максимально приближён к своей аудитории, прежде всего энергетически. Когда я выхожу на сцену босиком, то чувствую себя единым целым с этой сценой и со зрителями. Потому, надеюсь, этот мой маленький каприз не помешает организаторам сделать выступление удачным» - призналась певица.