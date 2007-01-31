Диана Гурцкая станет мамой

Долгожданное прибавление в семействе Дианы Гурцкой теперь наконец-то не пустая мечта, и даже не вполне возможное событие, а самое ожидаемое Как стало известно от родных и близких певицы, Диана беременна. Родить ребенка было самым заветным ее желанием. Но, увы, молодая женщина не беременела почти два года с момента брака. Слухи об интересном положении певицы поползли еще до свадьбы Дианы с Петром Кучеренко. Однако, как только настал день бракосочетания, всем сразу стало понятно — ни о какой беременности и речи идти не может. Диана и целоваться-то с супругом под громогласное кобзоновское “горько!” стеснялась, пишет "Московский Комсомолец". Шло время, а Диана всё не могла похвастаться ожиданием прибавления. “Она так переживает, – вздыхал ее брат Роберт, – уже все подружки нянчат младенцев – и Началова, и Алсу, но... будем надеяться, Бог даст”. И Бог дал. Сегодня Диана находится примерно на третьем месяце беременности, но сама Диана комментировать ситуацию отказалась, ссылаясь на боязнь сглаза. Певица уже обратилась к российским врачам, которые теперь ежедневно следят за протеканием ее интересного положения. Члены семьи признались нам, что Диана мечтает о дочке. А вот над именем ребенка молодые еще не думали.