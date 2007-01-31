Украинские группы дают концерты в больницах

Благотворительность - новая звездная мода. Такой путь самопиара выбирают все больше и больше групп. Они, наверно, совмещают полезное с приятным. Девушки из группы SMS отныне тоже собирают средства и помогают больницам. В январе при участии группы столичный научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии получил новый реаномобиль. Кроме денежного взноса, девушки и сами посетили больницу – пообщались с детьми, раздали автографы и спели несколько песен из своего репертуара. Не обошлось и без подарков, SMS даровали больным календарики и диски с пожеланием самого быстрого выздоровления.