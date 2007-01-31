Ирина Аллегрова пишет автобиографию

Ирина Аллегрова решилась написать автобиографическую повесть. Главной героиней, кроме, естественно, самой «императрицы», станет ее дочь Лала. Певица расскажет в своей книге подробно о всех, порой очень непростых, взаимоотношениях с дочкой. Это уже не первый литературный опыт Ирины Александровны. Несколько лет назад Аллегрова писала любовные рассказы, пишет "Z", которые, правда, не имели особого успеха и были выпущены лишь сигнальным тиражом. А так называемую повесть-исповедь певица планирует для начала разместить на своем сайте, чтобы получить отклики и рецензии поклонниц.