Андрей Данилко подал в суд

На протяжении сценической жизни Верки Сердючки ее преследуют двойники Запихнут в бюстгальтеры поролона, нацепят перья и блестки и гастролируют по России и Украине. Самое печальное, по словам Данилко, – воевать с ними бесполезно. – Это всё равно что сражаться с ветряными мельницами, – жалуется артист. Но одному из аферистов не поздоровилось. На его концерт пришел сам Андрей Данилко. Двойник выступал на сборном концерте в клубе, где Андрей отдыхал с друзьями. Когда Данилко увидел персонажа, который выступал под ликом Сердючки, его просто затрясло от гнева. За кулисами Андрей подошел к своему нелегальному двойнику, чтобы серьезно поговорить. Но тот нагло заявил артисту, что это не его дело, пишет газета "Жизнь". – Мы подали на него в суд, – говорит Марта Середа, помощница Андрея Данилко. – Более того, Андрей заявил, что теперь будет судиться со всеми своими двойниками.