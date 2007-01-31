На группу «Лицей» подает в суд бывшая солистка

Группа «Винтаж» готовит исковое заявление в суд с требованием запретить группе «Лицей» использовать фонограмму с записью голоса Анны Плетневой. Г-жа Плетнева покинула «Лицей» полтора года назад, но, по ее словам, трио до сих пор продолжает выступать под фонограмму, записанную с ее участием, а новой солистке, пришедшей на место Анны, остается только открывать рот, имитируя пение. В настоящее время адвокат г-жи Плетневой собирает материалы по исковому делу для передачи их в суд. Как рассказали в пресс-службе группы «Винтаж», требовать у «Лицея» материальную компенсацию г-жа Плетнева пока не собирается – в данный момент речь идет лишь о запрете использовать ее голос в концертах и телесьемках «Лицея». «Анна хочет, чтобы ее голос ассоциировался только с «Винтажом», - говорит Intermedia пресс-атташе группы Анжела Авдиенко, - для того и решила подать на «Лицей» в суд. Другое дело, если суд вынесет решение в пользу Анны, а «Лицей» по-прежнему будет использовать ее фонограмму, тогда речь пойдет уже о материальном возмещении». Представлять интересы экс-«лицеистки» будет адвокат, участвовавший в процессе Александра Волкова против Кати Лель. Материалы будут переданы в суд в начале февраля. Примечательно, что Анна Плетнева не поставила в известность своего бывшего директора Александра Румянцева, занимающегося группой «Лицей», о планах отстаивать свои интересы в суде. Известие о готовящемся судебном иске стало для него большой неожиданностью. «Все последние песни, которые исполняет «Лицей» мы записывали уже с участием новой солистки Елены Иксановой», - заявил г-н Румянцев. Впрочем, директор «Лицея» пока затрудняется делать какие-то прогнозы насчет возможного решения, утверждая, что ему надо посмотреть все съемки и записи группы, сделанные за последний год, чтобы понять, насколько правомерны претензии Анны Плетневой. Но он уверен, что все песни, которые в настоящее время ротируются на радиостанциях – композиции «Она не верит больше в любовь», «Люби его», «Ты будешь с ним» и др., записаны без участия Анны.