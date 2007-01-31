Как любит Jennifer Lopez

Jennifer Lopez распрощалась с r'nb и готовит к выпуску свой первый испаноязычный альбом «Como Ama Una Mujer» («Как любят женщины»). Релиз новой работа запланирован на 3-ее апреля. В записи пластинки Лопез помогал ее супруг Marc Anthony, а также Estefano и Julio Reyes. Записать альбом на испанском языке Дженнифер собиралась еще в начале своей певческой карьеры. Воплотить давнюю мечту в жизнь певица решилась только сейчас, обретя статус настоящей дивы. Кстати в конце года она все-таки представит публике очередной англоязычный альбом.