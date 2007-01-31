Елена Преснякова: Кольцо предсказало развод Володи с Кристиной

31 января 2007, 12:43

Елена Преснякова и не думала, что ее сын Володя и Кристина Орбакайте, которые любили друг друга с юных лет, вдруг расстанутся. Поэтому в тот момент, когда подаренное мужем кольцо с бриллиантами упало на кафельный пол и один из камней потерялся, она не придала этому особого значения. Хотя о том, что эти камни помогут ей узнавать будущее, она уже знала. Сила Драгоценные камни обладают загадочными, до сих пор необъяснимыми свойствами. Особенную силу проявляют бриллианты. За наиболее крупными из них тянется целый шлейф кровавых преступлений. Но даже маленький бриллиант может повлиять на вашу судьбу и предсказать события, которые вас ожидают. - В свое время Петрович подарил мне кольцо из белого золота, в котором было семь маленьких бриллиантиков, - рассказывает Елена Преснякова. Подаренные бриллианты сразу начинают «работать» и становятся настоящим талисманом для тех, кто их носит. Если их любить - они отвечают взаимностью и помогают в трудную минуту. - Это колечко очень мне нравилось, - продолжает Елена. - Я даже хранила его отдельно от других. Обычно мои кольца висят на хвостике кошечки - маленькой фигурки, специально для этого сделанной. А это я убирала в отдельную бархатную коробочку. У нас в то время была соседка - милая бабушка. Она увидела у меня на руке это кольцо и сказала: «Лена, каждый камень в этом кольце имеет значение! Не зря их семь! Первый от указательного пальца означает детей. Второй - работу, третий - здоровье... У каждого - свое значение. Если какой-то потеряется - жди неприятностей там, за что он отвечает!» Камень Елена выслушала соседку и забыла о ее словах. И не вспоминала до тех пор, пока однажды на гастролях не потеряла «детский» камень. - Мы вышли ждать автобус, помещение было с кафельным полом, - говорит Елена. - Надела перчатки, потом сняла - и задела кольцо. Оно упало, покатилось... Поднимаю - а первый от указательного пальца камушек выпал! Найти его так и не смогли. Хотя все ребята буквально ползали по полу, уговаривали меня еще поискать - жалко ведь! Но пора было ехать в аэропорт... Дома на стене у меня висит картина - Кристина и Володя. Большая, тяжелая, под стеклом. Алла (Пугачева) даже сказала мне: «Диван надо от стены отодвинуть, картина такая здоровая, может рухнуть...» Вернулась я домой, а картина упала! Через несколько дней из Америки вернулась Кристина - без Володи... Прошло три месяца, и они с сыном развелись... Тут я и вспомнила о словах бабушки-соседки! Ведь камень отвечал за детей! Магическая сила алмаза – Ничего удивительного в том, что алмаз «знает» судьбу, нет, - комментирует Михаил Калюжный, историк магии и эзотерики. - Это самый сложный и энергетически жесткий камень. Камень солнца. Прозрачный алмаз позволяет своему обладателю видеть будущее и даже влиять на него. Но для этого он использует силы своего хозяина. Если человек слабый - от ношения кольца с бриллиантом может даже физически устать и ослабеть! Этот камень - наставник. Он показывает путь. И не дает с него сбиться. Очень важно, чтобы этот камень был без дефектов. Пусть он будет совсем маленьким, но обязательно чистым! Вокруг любого дефекта концентрируется энергия и ищет выхода. Если вы умеете ею распоряжаться - вы сможете управлять событиями. Но нужно быть очень уверенным в себе человеком! Для остальных камни с дефектами крайне опасны: неизрасходованная энергия может вырваться и вытворить нечто совершенно непредсказуемое! Чистый же алмаз дарит добродетель и победы. Этот камень нельзя красть: он покарает преступника.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять