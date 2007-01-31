Елена Преснякова: Кольцо предсказало развод Володи с Кристиной

Елена Преснякова и не думала, что ее сын Володя и Кристина Орбакайте, которые любили друг друга с юных лет, вдруг расстанутся. Поэтому в тот момент, когда подаренное мужем кольцо с бриллиантами упало на кафельный пол и один из камней потерялся, она не придала этому особого значения. Хотя о том, что эти камни помогут ей узнавать будущее, она уже знала. Сила Драгоценные камни обладают загадочными, до сих пор необъяснимыми свойствами. Особенную силу проявляют бриллианты. За наиболее крупными из них тянется целый шлейф кровавых преступлений. Но даже маленький бриллиант может повлиять на вашу судьбу и предсказать события, которые вас ожидают. - В свое время Петрович подарил мне кольцо из белого золота, в котором было семь маленьких бриллиантиков, - рассказывает Елена Преснякова. Подаренные бриллианты сразу начинают «работать» и становятся настоящим талисманом для тех, кто их носит. Если их любить - они отвечают взаимностью и помогают в трудную минуту. - Это колечко очень мне нравилось, - продолжает Елена. - Я даже хранила его отдельно от других. Обычно мои кольца висят на хвостике кошечки - маленькой фигурки, специально для этого сделанной. А это я убирала в отдельную бархатную коробочку. У нас в то время была соседка - милая бабушка. Она увидела у меня на руке это кольцо и сказала: «Лена, каждый камень в этом кольце имеет значение! Не зря их семь! Первый от указательного пальца означает детей. Второй - работу, третий - здоровье... У каждого - свое значение. Если какой-то потеряется - жди неприятностей там, за что он отвечает!» Камень Елена выслушала соседку и забыла о ее словах. И не вспоминала до тех пор, пока однажды на гастролях не потеряла «детский» камень. - Мы вышли ждать автобус, помещение было с кафельным полом, - говорит Елена. - Надела перчатки, потом сняла - и задела кольцо. Оно упало, покатилось... Поднимаю - а первый от указательного пальца камушек выпал! Найти его так и не смогли. Хотя все ребята буквально ползали по полу, уговаривали меня еще поискать - жалко ведь! Но пора было ехать в аэропорт... Дома на стене у меня висит картина - Кристина и Володя. Большая, тяжелая, под стеклом. Алла (Пугачева) даже сказала мне: «Диван надо от стены отодвинуть, картина такая здоровая, может рухнуть...» Вернулась я домой, а картина упала! Через несколько дней из Америки вернулась Кристина - без Володи... Прошло три месяца, и они с сыном развелись... Тут я и вспомнила о словах бабушки-соседки! Ведь камень отвечал за детей! Магическая сила алмаза – Ничего удивительного в том, что алмаз «знает» судьбу, нет, - комментирует Михаил Калюжный, историк магии и эзотерики. - Это самый сложный и энергетически жесткий камень. Камень солнца. Прозрачный алмаз позволяет своему обладателю видеть будущее и даже влиять на него. Но для этого он использует силы своего хозяина. Если человек слабый - от ношения кольца с бриллиантом может даже физически устать и ослабеть! Этот камень - наставник. Он показывает путь. И не дает с него сбиться. Очень важно, чтобы этот камень был без дефектов. Пусть он будет совсем маленьким, но обязательно чистым! Вокруг любого дефекта концентрируется энергия и ищет выхода. Если вы умеете ею распоряжаться - вы сможете управлять событиями. Но нужно быть очень уверенным в себе человеком! Для остальных камни с дефектами крайне опасны: неизрасходованная энергия может вырваться и вытворить нечто совершенно непредсказуемое! Чистый же алмаз дарит добродетель и победы. Этот камень нельзя красть: он покарает преступника.