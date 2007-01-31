Мисс Бразилия-2002 стала секс-рабыней?

24-летная красавица Таисия Томсен, Мисс Бразилия-2002, пропала в Великобритании. Последним с девушкой по телефону разговаривал ее отец, и было это в сентябре прошлого года. Бразильская красавица тогда гостила в Лондоне и, по словам подруг, собиралась замуж за состоятельного бизнесмена. С того самого времени экзотичная красавица не отвечала на телефонные звонки и не общалась с знакомыми. В прошлое воскресенье отец красавицы пришёл на эфир бразильского телевидения с просьбой помочь найти свою дочь. "Если кто-нибудь знает, где она может быть, пожалуйста, сообщите нам, – просил Антонио Томсен в эфире отечественного телевидения. – Мы так больше не можем, это невыносимо". По его словам, у дочери не могло быть причин бежать из дома, и она никогда ничего не говорила о том, что собирается в Европу. "Я ума не приложу, что могло случиться, – добавил он. – Она всегда была заботливой дочерью и не делала нам никаких сюрпризов". Между тем друзья пропавшей голубоглазой брюнетки говорят кое-что иное на этот счет. По словам одной из них, месяца три тому назад она говорила с бывшей королевой красоты по телефону, и та будто бы собиралась замуж за поляка, с которым познакомилась в Англии. А с родителями Тайза просто поссорилась, потому и не звонит им, уверяет подруга. Бразильская полиция не исключает версии похищения модели с целью торговли "живым товаром". "Окончательной версии пока нет. На данном этапе расследования мы не исключаем того, что Томсен могла быть похищена и продана в один из элитных публичных домов", - пояснил ситуацию детектив Дэвид Салам. Брюнетка с голубыми глазами в 2002 году стала только второй на конкурсе «Мисс Бразилия». Но ей несказанно повезло - громкий титул перешел к ней из-за конфуза с официальной победительницей, которая оказалась замужней матроной, а совсем не юной мисс.