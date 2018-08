Деми Мур отказалась от гимнастики и диет

Голливудская актриса Деми Мур решила покончить со своим строгим режимом физических упражнений. По словам звезды, она чувствует, что ее тело протестует против подобных издевательств. 44-летняя актриса взяла в привычку устраивать тренировки шесть раз в неделю и делать сотню (!) упражнений по втягиванию для живота каждый день, дабы держать свою сексуальную фигуру в тонусе. Однако сейчас Деми вынуждена признать, что ее тело требует более бережного обращения. "Я чуть не довела себя до смерти всеми этими упражнениями… - говорит звезда. – Конечно, было время, когда изнурительные тренировки были необходимы для очередных съемок, но кажется, все это зашло слишком далеко. Сейчас я предпочитаю прогулки во избежание сильной нагрузки на кости. А еще мне нравится заниматься пилатесом – это хорошо растягивает мышцы". "Кажется, все это зашло слишком далеко. Я едва не погубила себя". От строгих диет Деми тоже отказалась – она не хочет подавать дурной пример своим троим дочерям. "У ченя три дочери и у каждой свой тип фигуры: Одна худощава по природе, а у двоих других – роскошный бюст. Я пытаюсь сделать так, чтобы они поняли, что каждая красива по своему и не заостряли внимание на чересчур стройной фигуре старшей. Поэтому и мне сидеть на диетах противопоказано. В воспитательных целях. И признаюсь, как только я прекратила пытаться стать стройнее любым способом, мои взгляды на привлекательность немного изменились". Отказ от гимнастики и диеты не помешал Деми согласиться на откровенные съемки для книги под названием "Let Me In" своего старого приятеля известного фотографа Марио Тестино. "У Марио прекрасное чувство стиля, что сделало фотосессию особенно приятной, - рассказывает Мур. - Несмотря на то, что Эштон сказал: "Никакой обнаженки", первое, что предложил нам сделать Марио - раздеться".