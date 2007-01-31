Жан-Клод Ван Дамм: у меня был роман с Кайли Миноуг

Жан Клод Ван Дамм (Jean-Claude) имел короткие любовные отношения с Кайли Миноуг. Стареющая звезда боевиков , Ван Дамм, сообщил это в интервью американскому журналу “Empire”. Страсть между звёздами возникла в 1994 году на съёмках “Уличного бойца” (”Street Fighter”). У Кайли в фильме была маленькая роль. Ван Дамм сказал по этому поводу: ” Участие в фильме мне не очень нравилось. Но некоторые положительные моменты были. Я посмотрел Австралию и имел короткий роман с Кайли Миноуг”. Кайли Миноуг в данный момент имеет проблемы в отношениях с Оливером Мартинесом (Olivier Martinez). Оли изменяет ей.