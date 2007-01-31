Марая Кери на обложке мартовского Плэйбоя

Есть официальное заявление: Марая Кери покажет себя во всей красе в американской версии Плэйбоя. По сообщениям американских медиа агенстств, певица предоставит своё обнажённое тело на обозрение читателям журнала в мартовском выпуске. Будут опубликованы не только фото, но и интервью, состоящее из двадцати вопросов и ответов. Марая Кери планирует выпуск в этом году нового CD-диска и DVD. На DVD будут включены фрагменты её музыкального тура “Adventures Of Mimi”. Как будет выглядеть и звучать новый CD пока не известно.