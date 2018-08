К Кортни Лав постучались в дверь

Клубок противоречий в женском обличье, певица и актриса Кортни Лав (Courtney Love) завершает работу над своим новым сольным альбомом. На днях Кортни Лав рассказала изданию UsWeekly, что в ее двери постучался американский идол, исполнительный директор, продюссер Nigel Lythgoe и вызвался помочь ей в работе над ее новым альбомом. Ранее этот продюссер работал с Куртом Кобейном. Кортни рассказала: "Он лишь полюбопытствовал, интересно ли мне его предложение. Скажу честно, что это было более чем сверхестественно, но блестяще неожиданно." Кортни Лав работает над данным альбомом уже достаточно долго и скрывает какие-либо детали самого процесса. Ожидается, что "How Dirty Girls Get Clean" - такое предварительное название получила пластинка - выйдет в свет в начале 2007-го года. К работе над диском Кортни привлекла своих давних коллег - продюсера Линду Перри (Linda Perry) и фронтмена Smashing Pumpkins Билли Коргана. Также посильный вклад в запись альбома внесли Энтони Россомандо из Dirty Pretty Things и Бен Gordon из The Dead 60s. Как признается певица, при работе над новыми песнями она вдохновлялась творчеством таких персонажей, как Боб Дилан, Radiohead, U2, REM и Fleetwood Mac. Напомним, что параллельно Кортни Лав осуществляет свою задумку - снять фильм-биографию о ее покойном муже, знаменитом музыканте Курте Кобейне. Солист группы Nirvana будет увековечен в широкоформатном кино. За основу возьмется написанная Чарльзом Кроссом (Charles Cross) биография Курта (Kurt Cobain) под названием "Тяжелее, чем небеса" (Heavier Than Heaven).