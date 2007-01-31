Мадонна защитила свое право на распятие

Певица Мадонна не понесет ответственность за богохульство, в котором ее обвинили после двух концертов в Амстердаме в сентябре 2006 года, сообщает сайт «Сутки». В одной из сцен шоу Мадонна преклонила колени на фоне распятий и сняла с головы терновый венец. Это вызвало возмущение представителей партии Protestant SGP, ортодоксального протестантского крыла голландских парламентариев, которые потребовали, чтобы певица престала перед судом. "Певица Мадонна не будет наказана за богохульство и оскорбление веры. Прокуратура уверена, что своим шоу исполнительница пыталась выразить свое неудовлетворение некоторыми процессами, происходящими в современном мире, и это не является проявлением неуважения к Богу. Более того, Мадонна не дискредитировала христиан как религиозную группу" - заявил представитель прокуратуры Амстердама.