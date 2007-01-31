Ксюша Собчак послала на x… РБК

Съемки нового клипа рэппера Тимати на песню «Потанцуй со мной» состоялись 30 января под руководством клипмейкера Гоши Тоидзе. Поскольку «Потанцуй со мной» рассказывает о клубах, тусовках и красивой жизни, главной героиней видео, по мнению Тимати, непременно должна была стать светская львица Ксюша Собчак. Действительно, «какая свадьба без баяна?». Какая тусовка без Собчак? Львица не стала долго думать и была рада попробовать для себя что-то новенькое, ведь в клипах она еще ни разу не снималась. По сюжету ролика, герои Собчак и Тимати вместе учились в школе. Он слушал хип-хоп и катался на скейтборде (в качестве оформления в клипе задействованы скейтбордисты и экстремальные велосипедисты, и даже автомобиль «Чайка» с КГБшниками) и был в нее влюблен настолько, что боялся даже подойти. Но годы шли… и ныне он рэпер, а она суперзвезда. Теперь Тимати завидует весь танцпол, ведь у него самая дерзкая подруга, с которой все хотят переспать. Основное действие видео происходит в ночном клубе, где парочка танцует сексуальный танец. В перерывах между дублями Тимати подробно рассказал журналистам о своём прикиде, не забыв при этом отметить, что является лицом дизайнера Дениса Симачёва, который и снабдил его костюмом для нового клипа. Как признался сам Тимати, он ценит Симачёва за то, что тот так искусно несёт в исконно-русскую одежду fashion. Дополняли образ Тимати аксессуары: платиновые цепочки с массивными подвесками, привезённые из Африки и усыпанные бриллиантами, и очки Gucci. Что касается Ксении Собчак, она блистала в костюме, состоящем из брюк в стиле милитари, сверкающего серебром бюстгальтера, мехового жилета, меховых гетер и сверкающих босоножек на шпильках. Сама Ксения на вопросы журналистов не отвечала и была не довольна, что отвлекают её партнёра. Своё недовольство она выразила корреспондентам РБК с долей иронии: «Кому на х** на РБК интересно вот это вот?! РБК – приличный канал!». Но хоть сама Ксения и не изъявила желания отвечать на вопросы, её персона не переставала волновать представителей прессы. На вопрос о мнении Тимати относительно фотосессии Собчак в журнале Playboy он ответил, что относится положительно и считает, что «для девочки – это хорошо». А сам, как он выразился, не горит желанием сняться в порно-издании, так как ему хватило фотосессии в Cosmopolitan… Кстати в ближайшее время на экраны выйдет совместный клип Тимати и группы «Uma2rmaн», ну а клипом Тимати и Ксении Собчак на песню «Потанцуй со мной» музыкальные каналы порадуют нас к концу весны.