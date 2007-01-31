Укупник по вечерам пугает продавцов бутиков

Где одеваются отечественные знаменитости? Как и все - в магазинах. Причем не только в миланских, лондонских или парижских, но и в московских тоже. Так же, как и прочие покупатели, проходят в примерочные, крутятся перед зеркалом, подбирают нужный размер. «Газманов с женой у нас частые гости, - рассказывает продавец-консультант Оксана. - В основном в одежде роется жена. Сам певец только ходит за ней и ждет, когда она ему что-то покажет. С консультациями к нему подходить бесполезно. Он может тактично выслушать, но... последнее слово все равно за женой». По словам продавцов, Басков с супругой покупают новую одежду очень часто. Кроме жены, с Басковым приходит секьюрити, но участия в выборе одежды не принимает, пишут «Известия». Обычно застывает у кассы и стоит, не моргая, пока Басковы энергично роются в одежде. При этом жена громко комментирует все, будто работает на публику. «Вот эти брюки прямо сшиты для твоего клипа! А это цепочка у пояса придаст колорит!» Обычно она щебечет без умолку, но иногда подзывает консультанта. Аркадий Укупник же снискал у продавцов недобрую славу. «От него все просто прячутся, - рассказали сотрудники магазина. - Или манекенами прикидываются. Дело в том, что был период, когда он приходил чуть ли не через день. Покупал очень дорогие костюмы, но через пару дней возвращал без объяснений и требовал назад деньги».