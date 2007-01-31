Кейт Мосс и ее возлюбленный вновь оказались в реабилитационном центре

Кейт Мосс (Kate Moss) и Пит Доэрти (Pete Doherty) вчера вновь посетили реабилитационный центр. В лондонский госпиталь Capio Nightingale пара прибыла поздно вечером и зарегистрировалась под вымышленными именами. Свидетели утверждают, что видели как звездная пара входила в центр, предполагая, что Кейт в данном случае выступает в качестве группы поддержки для Пита. Немного позже появились сведения, что Пит Доэрти был помещен в госпиталь на неопределенное время, в то время как Кейт будет всего лишь посещать терапевтические сеансы. Тем более, что клиника находится недалеко от дома Кейт Мосс. Напомним, что это не первое известие про попытки излечиться от наркозависимости Пита Доэрти. Ранее он уже проходил лечение в реабилитационном центре. После нескольких дней, проведенных в клинике, Пит вернулся к своей группе Babyshambles и решил продолжить гастроли по Великобритании. Кейт активно противилась воссоединению группы и гастролям, зная, что это все сильнее отделяет их союз от счастливой и здоровой жизни.