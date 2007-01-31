Тину Кароль променяли на сомнительную барышню (ФОТО)

Разрыв Тины Кароль с ее продюсером Олегом Черным стал шоком, и для поклонников певицы, и для шоу-бизнесовой тусовки, которую, казалось бы, уже ни чем не проймешь. Причем, не только украинские, но и московские коллеги отреагировали весьма живо, поскольку в России Тина Кароль тоже успела завоевать зрителя. И не секрет, что Тину «в тихую» давно пытались переманить некоторые московские продюсеры. Черный «рубил» эти попытки на корню, но не исключено, что сейчас Тиной займется кто-то из московского шоу-бизнеса. Правда, вряд ли это будет Алла Пугачева, давшая Тине когда-то свое благословение. Вчера «БЛИК» позвонил директору Аллы Борисовны – Милене, и оказалось, что они не в курсе по части разрыва. Впрочем, Милена уточнила: - Возможно, Алла Борисовна и знает… Но, она никак не комментировала это. Я спрошу ее, когда она освободится. А вот Сосо Павлиашвили сказал «БЛИКу» следующее: - …У Пугачевой есть своя дочь выше, которой она никого, никогда не поставит! А Тина и Олег - это был замечательный, трогательный, талантливый альянс. Может быть, пройдет время, они отдохнут друг от друга и все образуется. Олег самодостаточный человек, а Тина – принцесса! Они, не смотря на молодость, сделали невероятно много. И не надо их трогать. Они не правы, что расстались, и перед поклонниками, и передо мной, потому что я их обоих обожаю! Моя душа всегда рядом с ними. Для меня было бы честью работать с Олегом и спеть дуэтом с Тиной. Тем не менее Черный всецело увлекся юным дарованием по имени Надя, которую он уже успел «перекрестить» в Пенелопу. Сейчас Олег Олегович и вся его команда день и ночь трудятся над созданием новой звезды «от Черного».