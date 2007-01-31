Comedy Club будет «белым и пушистым»?

На пресс-конференции Александр Ревва, один из резидентов Comedy Club, заявил, что вскоре клуб может стать «белым и пушистым». Но это абсолютно никак не отразится на фестивале в Донбассе, где покажут даже те миниатюры, которые не входят в телеэфир. Выступления авторов и актеров Comedy пройдут в Луганске, Донецке и Горловке 7, 8 и 9 февраля. Фестиваль пройдет под патронатом «Киевстар», а точнее «DJUCE». Это небольшой подарок компании, лозунг которой – «бесконечное количество минут здорового смеха». Александ «А» Ревва пообещал, что черного юмора будет предостаточно. Вот только неизвестно будут ли шутить артисты в таком же жанре и дальше. Они боятся, что качество программы может ухудшиться из-за ненормативной лексики и сильно откровенных шуток.