У группы «Фабрика» новая солистка

Изменения в составах музыкальных групп уже никого не удивляют. Группы "Блестящие", "Стрелки", "Лицей" и ВИА "Гра" не раз производили звездные рокировки. Но группа "Фабрика" шокировала всех. Произошло это на дне рождении начинающего певца Алексея Воробьева. Его продюсированием занимается баронесса Катерина фон Гечмен-Вальдек, известная по мюзиклу "Ромео и Джульетта". На празднике солисты мюзикла шутили над именинником и называли его "новым фаворитом Екатерины". Группа "Фабрика" вышла на сцену поздравить новоиспеченного именинника новым составом. Ира Тонева и Саша Савельева представили удивленной публике нового участника группы. Им оказался бойфренд Ирины, популярный ведущий Юра Пашков. "Это наша новая солистка. Зовут ее Казан," – похлопывая возлюбленного по плечу, заявила Тонева. "Казан с пловом!" – уточнил Пашков. Обновленная "Фабрика" подарила Воробьеву набор футбольных мячей, намекая на спортивное прошлое певца. Сати Казанову в это время не было. Все были изумлены. Когда праздник был в самом разгаре, Казанова все-таки появилась в клубе. Она была в приподнятом настроении. На вопрос нашего корреспондента о новой солистке Сати со смехом ответила: "Я хорошо к этому отношусь. Мы уже репетировали вместе!" А вот ее подруга Сабрина из "Тутси" возмутилась: "Я отношусь к этому отрицательно, потому что Сати все равно лучше!" Этот вечер вообще был щедр на шутки. Как заметил ведущий: "Наши гости готовятся стать дублерами "Comedy club" для гастролей в Туле!" Солисты "Ромео и Джульетты" подарили 19-ти летнему певцу перепевку песни "Belle" и какой-то тайный ночной подарок, который нельзя было открывать при всех. Светлана Светикова решила не поддерживать всеобщее веселье и презентовала имениннику под восторженные крики зрителей совсем не шуточный танец.