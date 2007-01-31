Пресняков женился и ... заболел

Известие о том, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская тайно обвенчались в Лас-Вегасе, стало шоком для всех, в том числе и для родителей жениха. По их словам, подробности Владимир обещал рассказать попозже, а сейчас его больше волнуют проблемы со здоровьем. Брак, заключенный влюбленными в Лас-Вегасе, в России действительным считаться не будет. Чтобы официально стать мужем и женой по российским законам, Владимиру и Наталье необходимо заключить брак как положено – в загсе. Правда, о новой свадьбе влюбленные пока не задумываются, а Владимир и вовсе жалуется на усталость и недомогание. "О свадьбе в Москве речи пока не было, - говорит папа жениха Владимир Петрович. - По крайней мере нам Володя ничего об этом не говорил. Сейчас он в Оренбурге, на гастролях. Вот звонил недавно. Говорит: устал и заболел. Обещал все подробности рассказать попозже. А пока надо будет купить молодоженам какой-нибудь подарок". Кстати, родители Преснякова-младшего известие о свадьбе сначала всерьез не восприняли. "Когда нам позвонил Володя и сказал, что они с Наташей поженились, мы с супругой подумали, что они шутят, - признался Владимир Пресняков-старший. - Это же Лас-Вегас: там возможно все что угодно. Еще прошлой весной Вовка говорил, что больше никогда не женится. Да и я сам думал, что штамп в паспорте для него - это не главное. Лучше бы внуков нам родили!" О своей невестке Владимир Петрович отзывается только положительно и сравнивает ее с первой супругой сына Кристиной Орбакайте. "Она замечательная девушка, очень похожа на Кристинку - говорит Пресняков-старший. - Такая же веселая и добрая. Очень порядочная, очень любит Вовку, и для нее, конечно, данный брак - самое важное событие в жизни". Церемония венчания проходила в культовой для Лас-Вегаса часовне Graceland Wedding. Женят в этой часовне без каких-либо документов и без лишних формальностей, пишет "Комсомольская правда". Но без традиционных свидетелей не обошлось: Подольская и Пресняков пригласили на церемонию своих друзей Анжелику Варум и Леонида Агутина. А вот что рассказала о бракосочетании сама счастливая невеста: "Лас-Вегас - город развлечений, вот мы и решили пошутить таким необычным образом! Володя устроил сюрприз, который мне безумно понравился! Да любой женщине было бы приятно. Мы до такой степени развеселились и "вошли в образ", что даже переоделись перед тем, как поехать в церковь, в которой, кстати, венчался сам Джон Бон Джови. Мы были в таких шикарных цилиндрах... Знаете, когда я стояла у алтаря, у меня по щекам текли слезы счастья. Я очень благодарна Володе за это приключение".