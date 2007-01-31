У Скарлетт Йоханссон новое увлечение?

Похоже Скарлетт Йоханссон не спешит определяться в выборе спутника на всю жизнь. На этот раз это актер Марк Вальберг (Mark Wahlberg), в прошлом, кстати бывший рэппер. Парочку видели на балконе одного из особняков в Беверли Хиллс. Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) и Марк все это время вели задушевную беседу, со стороны они казались обычной влюбленной парой, выясняющей отношения. Кстати говоря, актер Марк Вальберг старше Скарлетт на 8 лет. Несложно представить тот факт, что когда Скарлетт было восемь, Марк уже блестал в лучах славы исполнителя в стиле рэп.