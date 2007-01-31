Сиенну Миллер обвинили в отсутствии вкуса

Тому виной наряд, в котором появилась Сиенна Миллер на вечеринке после премеры фильма "Фабричная девушка" (Factory Girl). На днях состоялась премьера фильма "Фабричная девушка" (Factory Girl), главная роль в котором досталась Сиеене Миллер (Sienna Miller). Режиссёр Джордж Хайкенлупер (George Hickenlooper), кроме Сиенны в ленте задействованы: Гай Пирс (Guy Pearce), Хейден Кристенсен (Hayden Christensen), Джимми Фэллон (Jimmy Fallon), Мена Сувари (Mena Suvari). Еще 29 декабря 2006 года в американский кинопрокат должен был выйти фильм "Factory Girl" — кинобиография Эди Седжуик — девушки-музы Энди Уорхола, погибшей от передозировки в 1971 году. Однако Боб Дилан, живая легенда рок-музыки, воспрепятствовал выходу фильма на экраны. Авторы "Factory Girl" намекают, что виновником смерти Эди Седжуик косвенно стал и Дилан. Поэтому музыкант недавно написал письмо продюсерам братьям Вайнштайнам с требованием отложить премьеру до того момента, как он разберется, порочит картина его доброе имя или нет. У Эди Седжуик и Энди Уорхола был роман в конце шестидесятых годов. Фильм "Factory Girl" рассказывает историю их разрыва и его трагические последствия — пристрастие к героину Эди. Боб Дилан в картине ни разу не упомянут. Однако его адвокат Орин Снайдер утверждает, что в оригинальном сценарии имя музыканта было написано черным по белому. В окончательной версии оно было заменено на Дэнни Куинн, но Снайдер настаивает, что "просто изменив имя, создатели не защитили себя от претензий, потому что персонаж все равно дискредитирует мистера Дилана". Боб Дилан не единственный, кого привела в ярость история, рассказанная в "Factory Girl". Лу Рид, роль которого в картине исполняет вокалист группы Weezer Брайан Белл, недавно заявил в интервью New York Daily News: "Читал я этот сценарий, и надо вам сказать, что это одна из самых отвратительных и подлых вещей, что я видел за последнее время".