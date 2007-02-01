Брюса Уиллиса шантажировал друг детства

Известный голливудский актер Брюс Уиллис выиграл судебное дело против бывшего друга детства, вымогавшего у актера 100 тысяч долларов Судебный процесс был начат в августе минувшего года с целью защитить право актера на частную жизнь. Суд постановил, что обвиняемый, Диматтиа, "обуреваемый жадностью и ревностью к успехам бывшего друга", угрожал придать огласке информацию о личной жизни звезды, если Уиллис не купит ему автомобиль и не заплатит 100 тысяч долларов. Позже представитель актера сообщил, что в суде Уиллис и Диматтиа пришли к соглашению и спор между ними был "дружески решен".