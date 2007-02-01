Стоцкая устроила скандал в казино

Анастасия Стоцкая намедни была замечена в казино "Метелица", где отмечали семилетие одного из московских соляриев Как выяснилось, Настя недавно перебралась на ПМЖ в Киев, где ее раскручивает местный продюсер. Почти месяц Стоцкая жила в доме у своей украинской родни. И вот приехала наконец-то в Москву. В разгар вечеринки в "Метелице" неожиданно появился супруг Стоцкой, звезда сериала "Счастливы вместе" Алексей Секирин. Напомним, долгое время из-за строгого контракта Стоцкая скрывала факт замужества. Наградив супруга поцелуем, Настя побежала беседовать с влиятельными бизнесменами – гостями вечера, пишет "Комсомольская правда". Секирину излишняя кокетливость Насти не пришлась по душе. Кинув на прощание Стоцкой грубую фразу, молодой человек направился к выходу. Настя за ответом в карман не полезла – догнала мужа и устроила ему взбучку у гардероба. Размахивая кулаками, Стоцкая кричала, что ей всё надоело. Секирин оттолкнул жену и молча уехал домой один. А расстроенная Стоцкая до утра сидела в баре.