Чумакову написали песню… о Чумакове

Многим известно, что финалист телепроекта «Народный артист» Алексей Чумаков сам пишет песни. Но с удовольствием исполняет и чужие творения. Совсем недавно он получил несколько новых композиций… от своих поклонников. - Мне домой почтальон доставил ценную бандероль, в которой я обнаружил диск. Сразу же поставил его в компьютер, чтобы посмотреть, что на нем записано. На диске оказалось несколько песен. А одна из них называлась «Алексей-Love». Песня потрясающая. Очень красивые стихи, лирическая музыка, великолепная аранжировка. В коробке с диском была открытка, на которой красивым женским почерком было написано, что песня «Алексей-Love» посвящена мне – скромно улыбается Чумаков – и подпись: «Елизавета». Алексей с удовольствием исполнил бы эту песню, но он считает ее слишком женственной. А переделывать композицию под себя не хочет. Боится, что песня потеряет свою красоту. - Это же надо полностью переписывать слова и искать другое имя, которое заменит уже существующее «Алексей», - смеется Чумаков – плюс, мне же приятно слушать песню, в которой есть мое имя, а тем более, если я знаю, что она написана про меня лично. Скорее всего, эту композицию будет исполнять какая-нибудь певица. А еще, возможно, что сама Елизавета споет ее, поскольку именно Лизин божественный голос так покорил Алексея.