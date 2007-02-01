Эрин О’Коннор стала героиней шокирующей выставки

Британская модель Эрин О’Коннор (Erin O'Connor) стала героиней шокирующей выставки японского фотографа Идзимы Каору (Izima Kaoru), которая пройдёт с 12 по 15 февраля в Королевской художественной академии (Royal Academy of Arts) в Лондоне в рамках программы On|Off. На фотографиях, съёмка которых состоялась в парке Kew Gardens, запечатлена «идеальная смерть»: О’Коннор лежит на земле, её лицо кажется спокойным и безжизненным. Известно, что модель сама снабжала парикмахеров и визажистов подробными инструкциями и сама выбрала себе наряд – винтажное тёмно-бордовое платье-пальто образца 80-х из архива Вивьенн Вествуд (Vivienne Westwood). Каору, начавший свою карьеру с модной фотографии и даже выпускавший свой собственный журнал Zyappa, известен своим пристрастием запечатлевать моделей в позах, которые они выбрали бы для своей смерти: этому странному хобби он предаётся с 1993 года. Представитель фотографа говорит, что идею изображения «идеальной смерти» Каору подсказала современная одержимость «красотой, бессмертием, гламуром и мифом» – он хотел показать смерть как «нечто буйное и в то же время чрезвычайно соблазнительное».