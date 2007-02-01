Британский композитор получил премию фонда Сименса

Британский композитор Брайан Фернихоу (Brian Ferneyhough), лидер движения "Новая сложность", назван лауреатом премии фонда Эрнста фон Сименса (Ernst von Siemens Foundation) за 2007 год. Официальная церемония награждения и вручение чека на 200 тысяч евро состоится в Мюнхене 3 мая, сообщает агентство France Presse. 64-летний Фернихоу получил премию за "последовательное изучение и углубление авангардистских находок 1950-х и 1960-х годов, расширение возможностей инструментального исполнения и музыкальной нотации, за сложнейшие струнные квартеты". Фонд Сименса особо отметил последнее оркестровое сочинение Фернихоу - "Ploetzlichkeit" ("Внезапность"), состоящее из 111 фрагментов. Дополнительные премии фонда Сименса присуждены литовцу Викинтасу Балтакасу (Vykintas Baltakas) и немцу Маркусу Хехтле (Markus Hechtle). В 2006 году лауреатом награды был израильско-аргентинский пианист и дирижер Дэниел Баренбойм (Daniel Barenboim).