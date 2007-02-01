Певица Бейонс Ноулс оказалась «самой желанной женщиной»

Певица и актриса Бейонс Ноулс (Beyonce Knowles) названа "самой желанной женщиной" 2007 года по версии читателей онлайнового мужского журнала AskMen.com. Годом раньше Бейонс занимала только 50-е место. По мнению обозревателя Reuters, взлету 26-летней певицы, в прошлом вокалистки группы Destiny's Child, помогла роль в картине "Девушки мечты" ("Dreamgirls"), за которую Бейонс получила номинацию на "Золотой глобус". Вторую строчку рейтинга заняла Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson), третью - Джессика Альба (Jessica Alba), в 2006 году возглавлявшая хит-парад AskMen. Большинство посетителей AskMen - мужчины от 18 до 34 лет. Сайт журнала собрал 8,5 миллионов ответов на вопрос, кто является "самой желанной женщиной года". AskMen составляет такие рейтинги с 2001 года.