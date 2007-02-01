Олег Скрипка открывает новый сезон этно-музыки

Олег Скрипка и его детище - международный этнический фестиваль "Країна Мрій" открывают в Києве сезон вечерниц в стиле этно-диско. Девиз для проекта придумал сам Скрипка и звучит он следующим образом: "Прыгайте высоко и низко - танцуем в стиле этно-диско!" По традиции, за режиссуру и музыкальное наполнение вечерниц отвечает сам инициатор фестиваля "Країна Мрій" - Олег Скрипка. На этот раз солист группы ВВ попробует себя в роли ди-джея, обещая заставить танцевать всех. В программе вечерниц - живая музыка от украинской группы "Очеретяний кіт", а также мастерская народных танцев, передают Подробности. Первые в этом году вечерницы состоятся 2 февраля и начнутся в 8 вечера в Культурно-художественном центре Киево-Могилянской Академии по адресу ул. Ильинская, 9. Для тех, кто придет на вечерницы в полном этно-наряде, - вход бесплатный. 20 гривен заплатят те, в чьем наряде будут содержаться элементы этнической одежды. К элементу этнической одежды приравнивает и Афиша-card - для ее владельцев вход также составляет 20 гривен. Для тех, кто этнической одежды по какой-то причине купить не успел - 80 гривен. Напомним, что в 2006 году международный музыкальный фестиваль Країна Мрій состоялся в Киеве уже третий раз.