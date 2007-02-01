Ума Турман уходит из кино в домохозяйки

Ума Турман собирается оставить кинематограф для того, чтобы сосредоточиться на воспитании своих детей. Такое заявление сделала сама актриса в интервью Daily Mirror. "Мне нравится играть в кино. Это, действительно, моя первая любовь. Но я подумываю о том, чтобы стать обычной домохозяйкой", - сказала Турман. По ее утверждению, она в полной мере ощутила, как трудно быть матерью-одиночкой двоих детей. В то же время, актриса заявляет, что несмотря на свой роман с владельцем сети отелей Андре Балазом, она не намерена в ближайшее время выходить второй раз замуж. Напомним, что Турман развелась со своим мужем Итаном Хоуком в 2004 году после шести лет совместной жизни.