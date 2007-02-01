Скандальный ответ продюсера «Зверей» чиновникам

1 февраля 2007, 12:06

Вчера иновники ФАС запретили к показу рекламный ролик с участием группы "Звери". Продюсер "Зверей" и режиссер злополучного ролика Александр Войтинский возмущен решением чиновников, и обратился с открытым письмом к "защитникам алкоголиков", как называет чиновников продюсер. Мы публикуем открытое письмо полностью. Поколение «Пепси» против поколения алкоголиков. Открытое письмо чиновникам из ФАС от режиссера Войтинского А.С. Господа чиновники! Очень жаль, что у вас не нашлось полминутки свободного времени, чтобы посмотреть ролик «Пепси-колы» с участием группы «Звери». Оно и понятно – вы же завалены работой! Благодаря вам из телевизионных эфиров навсегда исчезли сцены с насилием, кровью, развратом, руганью! Теперь смотреть телевизор – одно удовольствие. А уж печатные СМИ – это ваш отдельный подвиг. Ни одной желтой газеты в стране не осталось. Мы вам очень за это благодарны. А вот если бы вы так много и с такой пользой для страны не трудились, то посмотрели бы наш ролик и узнали его содержание. Оно очень простое и поучительное. Положительный герой этого ролика – парень с гитарой, отрицательный герой – алкоголик в грязной майке, массовка – жители квартала. Действие происходит в обычном жилом квартале. Ребята сидят во дворе и поют песню. В окне появляется алкоголик и начинает орать на весь двор благим матом, прогоняя ребят. Те встают и уходят играть на крышу дома. Во вдор выбегают жители квартала, и начинается импровизированный концерт. Алкоголик – единственный персонаж, которому музыка не нравится, он продолжает орать и трясти кулаком. Всем остальным музыка очень даже нравится. Кто же вам сказал, что ролик «призывает нарушать порядок»? Он обращен к алкоголику и призывает его не хамить. Вот о чем наш ролик. На крышах никто не играет. Ни по ночам, ни по утрам – никогда. К этому невозможно «призывать», это метафора - образное выражение мысли, которое не следует понимать буквально. Когда Пушкин восклицает, что будет «глаголом жечь сердца людей», он не призывает причинять ожеги и другие тяжкие телесные повреждения. Это тоже метафора. А вот что не метафора, так это ребята с гитарами во дворах. Они – реальность, с которой надо считаться. И если затыкать им рты, то ничего хорошего не получится - кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Осторожно, это не угроза убийства, это еще одна метафора! Но если уж и за нее придется отвечать, то сообщаю вам имя нарушителя - Александр Невский. Уверен, если бы вы посмотрели ролик, то сразу бы все поняли. Но теперь, по ошибке, вы встали на сторону алкоголика. Это очень неприятная ситуация, когда чиновники из ФАС встают на сторону отрицательного героя – алкоголика. Против поколения романтиков с гитарами встает поколение алкоголиков. «А ну, иди отсюда!» - орет алкоголик. «А ну, вали из эфира!» - подхватывают чиновники. Вероятно, алкоголикам хотелось бы, чтобы мы тоже пили водку, матерились, принимали наркотики, грабили прохожих. Простите нас, господа, но мы всего-навсего играем на гитарах и поем свои песни. Если за это вы нас наказываете, то мы с радостью принимаем такое наказание. И оставляем за собой право на ответные действия. Об этом и рассказывал запрещенный вами рекламный ролик: кому-то кажется, что грубый окрик из окна – это лучший способ найти общий язык, кому-то кажется, что запрещая музыку, он решает все проблемы. Нам так не кажется. Насилие – это большая ошибка, потому что оно порождает насилие. Мы выросли в этих районах-кварталах, это наш дом. Если хулиганы не дадут нам петь во дворах наших кварталов, мы пойдем на крышы и споем оттуда. Такова метафора. И нам нечего добавить, господа чиновники.

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