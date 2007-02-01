Скандал с отбором участников на Евровидение начался

Продюсерский центр Виктора Дробыша неожиданно запретил Дмитрию Колдуну участвовать в “Евровидении” от Белоруссии и отказался подписывать заранее согласованный контракт с представителями белорусского оргкомитета, прибывшими для этого в Москву. Отборочный тур национального фестиваля “Еврофест” состоялся на прошлой неделе в Минске, и в “Звуковой дорожке” был напечатан репортаж. Из трех финалистов — Дианы Гурцкой, группы Project и Димы Колдуна — квалификационное жюри выбрало победителя “Фабрики звезд-6”. Он был торжественно представлен как участник от Белоруссии на конкурсе песни “Евровидение-2007” в Хельсинки с песней “Work Your Magic”, специально написанной для конкурса Филиппом Киркоровым и поэтом Карэном Кавалеряном. Глава национального комитета “Еврофест” Александр Тиханович, руководитель ВИА “Верасы”, сказал вчера "МК", что в центре Дробыша, куда они прибыли подписать формальные документы, ему заявили, что “Колдун — очень слабый артист, и продюсерский центр, который уже “обжигался” на “Евровидении” с прошлыми выпускницами “Фабрики звезд” Ю.Савичевой и Н.Подольской, не хочет вновь ставить под удар репутацию своей фирмы”. Обескураженные белорусы уехали назад в Минск, задаваясь вопросом: почему “Колдун так неожиданно стал “слабым артистом” и почему об этом вдруг заговорили только сейчас, когда уже пройдена “точка невозврата” — прошел отборочный конкурс — и прежде никаких сомнений в способностях артиста никто не высказывал?” В ЕВС (Европейском вещательном союзе) тем временем Колдун уже официально назван участником конкурса. В центре Виктора Дробыша разъяснений получить пока не удалось. Сам Колдун, который сейчас в Минске, считает произошедшее “странным” и не собирается отказываться от “Евровидения”, путевку на которое завоевал, как он считает, “в честном соревновании”. Похоже, мы стоим на пороге не только грандиозного евроскандала, но и новой российско-белорусской войны, уже не газовой и нефтяной, а музыкальной.