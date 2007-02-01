ШОК! Тимати в постели с горячей штучкой Ксенией Собчак

Ксюша на съемках нового клипа читала рэп, извиваясь в страстном танце в одном купальнике. Прежде всего светская львица задала жару стилистам. Когда Ксюше стали накручивать локоны на обыкновенную металлическую плойку, телеведущая зашлась в крике от возмущения. - Вы мне все волосы сожжете к чертовой матери, - неистовствовала Собчак. – И где вы взяли этот древний аппарат! Этим же стилистам пришлось попыхтеть и над внешним видом «фабриканта». На съемочную площадку рэппер приехал с внушительным синяком под правым глазом. «Фонарь» Тимати получил накануне во время драки в собственном клубе. Причиной разборок стала, как это часто бывает, девушка, за чью честь и вступился Тима на свою голову, а точнее, на глаз. Естественно, на площадке рэппера забросали вопросами, откуда у него «бланш». Тимати отделывался от особо пытливых шуткой: «В колчаковских боях зацепило!» Кстати, пострадал и лучший друг рэппера и коллега по «Банде» Ратмир Шишков, который подвернул правую ногу прямо на съемочной площадке. Про все свои неприятности «фабриканты» сразу же позабыли, как только перед камерами появилась Ксения Собчак. В тишине, которая повисла на площадке, было четко слышно, как кто-то из осветителей шумно выдохнул: «Ну ничего себе!» Светская львица явилась перед народом в буклях, мехах и купальнике. Режиссер ролика Гоша Тоидзе «нарезал» Ксюше задачу: она должна страстно танцевать и при этом читать рэп. Тимати любезно поинтересовался у Ксюши, не забыла ли она слова. На что Собчак заметила, что хоть она и блондинка, но с памятью у нее, слава богу, все в порядке. Несмотря на напускную уверенность в себе, во время постельных сцен Ксения распорядилась, чтобы со съемочной площадки выгнали всех лишних людей. Собчак очень переживала, что ее могут сбить с «волны», когда она будет кувыркаться в постели с Тимати. - Горячая эта штучка, Ксения, - заметил "ТД" рэппер по завершении интимных сцен. – Кстати, еще прикольно, когда Собчак читает рэп.